رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا بعد استقرار الأمواج

أجواء مميزة تعيشها شواطئ الإسكندرية اليوم الأحد، حيث رفعت الرايات الخضراء مع نسب إقبال ضعيفة، ما يعني أنها فرصة للمواطنين للاستمتاع بها واستغلال هدوء الأمواج.

رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن حالة أمواج البحر الأبيض المتوسط على شواطئ الإسكندرية اليوم الأحد مستقرة في شواطئ القطاع الشرقي، حيث رفعت الراية الخضراء، بينما تباينت على القطاع الغربي، فيما كانت نسب الإشغال من 25 إلى 50%، موضحة أنها فرصة جميلة لقضاء وقت ممتع على شواطئ إسكندرية.

ضوابط على شواطئ الإسكندرية

كما قدمت مصايف الإسكندرية نصائح للمواطنين المتجهين إلى شواطئ الإسكندرية اليوم، تمثلت في التالي:

- الإكرامية ممنوعة وفي حال فرضها عليك تواصل مع الإدارة في وقتها.

- العامل ليس من حقه وضع شمسية قدامك.

- عدم إلقاء أي مخلفات في البحر أو على رملة الشاطئ.

- عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر.

- دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا.