إجراء قسطرة قلبية لـ5 حالات قوائم انتظار ضمن «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

استعرضت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، الضوء نتائج أعمال مبادرة «100 يوم صحة» في يومها الثاني والعشرين منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي، في جميع وحدات ومستشفيات محافظة كفر الشيخ وفي أماكن التجمعات.

إجراء قسطرة قلبية لـ5 حالات

وأكدت «محمود»، استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية «100 يوم صحة» بمحافظة كفر الشيخ، حيث بلغ تردد الحالات ليوم السادس عشر من يوليو في العيادات الخارجية 10 آلاف و429 حالة، منها 593 حالة أسنان، كما بلغ تردد عيادات الأطفال 1305 حالة، لافتةً أنّه تم أيضاً أنه الكشف على 1409 حالة في عيادة الجلدية، وتم إجراء 5 حالات قوائم انتظار قسطرة قلبية، وحالتين قوائم انتظار جراحة عظام.

وأوضحت «محمود»، أنّ عدد المرضى الذين قامت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بفحصهم بلغ 1746 مريضة، وتم فحص 145 حالة من المقبلين على الزواج، تم تحويل 4 منهم إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج، كما تم فحص عدد 45 حالة ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي»، وتم أيضاً فحص 2190 مريض ضمن مبادرة الاعتلال الكلوي، تم تحويل 156 منهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتم فحص 93 حالة ضمن مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، وفحص عدد 149 طفل ضمن مبادرة السمعيات، و4 حالات ضمن مبادرة صحة الأم والجنين.

تطعيم 8 آلاف و527 طفلاً وطفلة اليوم

وأضافت «محمود»، إنّه بالنسبة لتنظيم الأسرة وصل عدد المنتفعات من الوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 3066، كما وصل عدد زيارات المنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات المتنقلة والثابتة إلى 2962، وبلغ عدد المترددين على القوافل العلاجية 632، تم تحويل 12 منهم إلى المستشفيات الاستكمال العلاج، واستكمالاً لما تم خلال مبادرة «100 يوم صحة»، تم المرور على عدد 29 منشأة غذائية، كما تم المرور على عدد 9 محطات مياه، و1 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، كما تم تطعيم عدد 8 آلاف و527 طفلاً وطفلة اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة والسكان خّصصت الخط الساخن «15335» للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة «100 يوم صحة» حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.