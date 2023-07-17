مسيرة فنية لـ يوسف فوزي عمرها 33 سنة.. ختمها بـ«أستاذ ورئيس قسم» قبل الاعتزال

مسيرة فنية طويلة، قطعها الفنان يوسف فوزي، على مدار 33 عامًا تقريبًا، حقق خلالها نجاحات عديدة، لم يُعطلها سوى المرض، ليتخذ قراره باعتزال التمثيل، والاكتفاء بما قدمه من أعمالٍ فنية على مستوى السينما والتليفزيون، والابتعاد عن الأضواء بشكلٍ عام، لاسيما وأنّ إصابته بـ«الشلل الرعاش» يعوق حركته بشكلٍ كبير.

ورغم ابتعاد يوسف فوزي عن الأضواء، إلا أنَّ ظهوره مساء أمس الأحد، على الهواء مباشرة من داخل منزله، عبر قناة «DMC»، للاحتفاء بعيد ميلاده، لاقى إعجاب قطاع كبير من الجمهور، إذ قال: «كفاية مش هاخد مطرحي ومطرح غيري، كدة رضا، وبتجيلي عروض حتى الآن، لكن ما باليد حيلة، آدي الله وآدي حكمته».

وأثرى يوسف فوزي، المكتبة الفنية بأكثر من 157 عملًا ما بين مسلسلات وأفلام، نجح من خلالها في الوصول إلى الجمهور، والاستحواذ على مكانة خاصة داخل ذاكرتهم، لاسيما وأنه تعاون مع كبار النجوم، وشارك في أعمالٍ قيّمة، كان آخرها مسلسل «أرض النعام» للكاتب الراحل ناصر عبدالرحمن، و«أستاذ ورئيس قسم» للفنان عادل إمام، عام 2015، قبل أنّ يتخذ قرار الاعتزال وقتها.

وكوَن يوسف فوزي مع الفنان أحمد زكي، «ديو فني» أسفر عن 6 أفلام، وكانت البداية مع فيلم «النمر الأسود» عام 1984، كما شارك في بطولة فيلم «النمر»، و«المخطوفة» إذ جسد شخصية «حسام»، ثم فيلم «الهروب» عام 1991، مُجسدًا خلال أحداث الفيلم شخصية «مدحت» الذي يضع البطل «منتصر» في حلقة من المشكلات تدعه يلجأ للهروب.

كما تعاون يوسف فوزي، مع الفنان أحمد زكي في فيلم «أيام السادات» حيث ظهر بشخصية «يوسف رشاد» طبيب الملك فاروق الخاص، كما اختتم التعاون بفيلم «حليم» عام 2006، مُجسدًا شخصية الطبيب ياسين عبدالغفار، أحد أطباء الفنان عبد الحليم حافظ.

شارك يوسف فوزي، أجيالًا فنية مختلفة، ما بين الكوميدي والتراجيدي، وكان له بصمة واضحة في الكثير من الأعمال، مثل فيلم «بوشكاش»، و«اللمبي 8 جيجا»، و«ظرف طارق»، و«حبك نار»، و«قلب ميت»، و«أوبرا عايدة» وغيرها، ليُسدل المرض الستار على تلك المسيرة بعد 33 عامًا فقط من انطلاقها.