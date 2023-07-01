هاني الناظر يحذر من عادة خطيرة في الصيف.. تؤدي لزيادة الالتهابات بالجسم

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، من التأثيرات السلبية للشمس على الجلد في فترة الصيف، وخاصة في فترة الظهيرة؛ إذ تكون أشعة الشمس في هذا التوقيت ضارة جدا على الإنسان، وتؤدي إلى الحروق والالتهابات بشكل كبير.

ظاهرة «الحامونيل»

وأضاف «الناظر»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة تؤدي إلى ظاهرة تسمى «الحامونيل»، ويتعرض لها الكبار والصغار، وخاصة الأشخاص الذين يتصببون عرقا بشكل كبير، موضحا أن الحامونيل عبارة عن حبيبات حمراء صغيرة يتعرض لها المواطنون بشكل كبير.

الاستحمام بمياه ساخنة

وتابع أن بعض المواطنين يساعدون على انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، من خلال العادات منها الاستحمام بمياه ساخنة في هذا التوقيت من العام، مما يؤدي إلى زيادة الالتهابات وزيادة «الحامونيل» في جسم الإنسان.

ووجّه بضرورة ارتداء قبعة خلال فترة الظهيرة إلى جانب ارتداء الملابس القطنية التي تعكس الحرارة، فضلا عن وضع كريم واقي للشمس للحماية من الأشعة الضارة في هذا التوقيت.