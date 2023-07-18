خير بلدنا.. بدء موسم حصاد خوخ ميت غمر في الدقهلية

منذ بداية شهر يوليو، يخرج المزارعون في السادسة صباحا، متوجهين إلى المزارع الخاصة بالخوخ، لتبدأ رحلة حصاده داخل قرية شيوة بمركز أجا في الدقهلية، على أن أن يستمر ذلك حتى أغسطس المقبل.

موسم حصاد الخوخ بالدقهلية

من جهته، أوضح خالد إبراهيم حسين، صاحب مزرعة خوخ بقرية شيوة في مركز أجا بالدقهلية لـ«الوطن»، أنه حصاد الخوخ بدأ من مطلع يوليو الجاري، موضحا: «مع بداية الشهر نبدأ ننزل الأرض للحصاد، ونجمع على مدار شهرين».

وأشار «حسين» إلى أنه يجرى بدء زراعة الخوخ منذ منتصف شهر ديسمبر، ويتسمر في الأرض لمدة 7 أشهر: «نبدأ نضبط الشجر القديم في منتصف شهر ديسمبر، ولو في شجر جديد هنزرعه بيكون في بداية شهر يناير».

ولفت إلى أن أشجار الخوخ المتواجدة في المزرعة الخاصة به، يتراوح عمرها بين 20 و30 عاما: «الشجر هنا عمره كبير، هو يعتبر أصل الخوخ، وأول أنواع ظهرت منه».

كمية المنتج من الخوخ في الفدان بالدقهلية

ونوه خالد حسين، إلى أن الفدان يخرج كمية معقولة من المنتج تتراوح بين 4 إلى 5 أطنان من المنتج في موسم الحصاد: «بنطلع كمية حوالي 5 أطنان من الثمرة، وبيجري فرزها وتجهيزها عشان التجار يشتروها، ويبلغ سعر الكيلو منه حوالي 25 جنيها».

في السياق ذاته، أوضحت داليا عثمان، رئيس قسم الفواكه بمديرية الزراعة في الدقهلية، لـ«الوطن»، أن المساحة المزروعة خوخ في المحافظة، تبلغ 722 فدانا بمركزي أجا وميت غمر، مشيرا إلى أنه يوجد في الدقهلية السلالات المنتجة من أشجار المزارع البذرية لصنف خوخ ميت غمر.

وأضافت أن حصاد موسم الخوخ يبدأ من أول شهر يوليو، وتبلغ كمية الحصاد منه بالدقهلية 5619 طنا، مؤكدا أنه يساعد في عملية الهضم وتحسين صحة القلب، والحماية من السرطان، ويقلل أعراض الحساسية والتوتر.