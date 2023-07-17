محافظ الشرقية يحيل 59 من العاملين بمركز ديرب نجم للتحقيق 

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 59 من العاملين بمركز ديرب نجم للتحقيق؛ لتقصيرهم وتغيبهم عن العمل.

وكلف محافظ الشرقية، سامح بدوي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، بتشكيل عدد من اللجان للمرور على المنشآت الخدمية بمركز ومدينة ديرب نجم؛ لمتابعة الانضباط الإداري وسير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

تحقيق الانضباط في منظومة العمل

وأكد «غراب»، ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه أشار سامح بدوى مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، إلى أن اللجان المشكلة أسفرت عن عدم حضور 51 من العاملين بمقر مركز ومدينة ديرب نجم، كما تبين عدم تواجد 8 من العاملين بالمركز، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب وترك العمل؛ ليقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير فى تقديم الخدمات للمواطنين.