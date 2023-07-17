«تاج» يحقق 538 ألف جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

احتل الفنان تامر حسني المرتبة الثالثة بين الأفلام المنافسة بدور العرض، حيث أنه استطاع أن يحقق ما يقرب من 538 ألف جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن».

إيرادات فيلم تاج لـ تامر حسني

وحقق تامر حسني نجاحاً ملحوظاً من خلال فيلم تاج، خلال موسم عيد الأضحى، ومن المقرر أن يستمر عرضه خلال الفترة المقبلة بموسم الصيف.

أبطال فيلم تاج لـ تامر حسني

يضم فيلم تاج عدد من الأبطال منهم تامر حسني، ودينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون.

أحداث فيلم تاج

يمر أبطال العمل بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، وهو الدور الذي يجسده الفنان تامر حسني في الفيلم، ومن المقرر بدء عرض الفيلم قريباً بأمريكا، بسبب النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في مصر، حيث يجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.