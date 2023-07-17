عرض فيلم «تاج» في دور السينما بأمريكا قريبا

أعلنت شركة توزيع فيلم «تاج» - بطولة الفنان تامر حسني، عن عرضه في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وأوضحت الصفحة الرسمية للشركة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ فيلم «تاج»، سيكون ضمن مجموعة الأفلام المصرية المعروضة هناك، ومن المُقرر الإعلان عن موعد عرضه خلال أيام قليلة.

فيلم تاج يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب تامر حسني، أبرزهم دينا الشربيني، المطربة ساندي، بيومي فؤاد، والعديد من نجوم الفن، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية.

وكانت الشركة، أعلنت قبل أيام، عن مد عرض فيلم «بيت الروبي»، لأسبوعٍ جديد، في دور العرض الأمريكية، بعد الإقبال الكبير على العمل، طوال الأسبوعين الماضيين.