580 ألف جنيه إيرادات فيلم تاج خلال 24 ساعة

حقق الفنان تامر حسني، نجاحا كبيرا في دور العرض بفيلم تاج، حيث حافظ على مكانته بدور العرض وسط الأفلام الأخرى المنافسة بموسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ الفنان تامر حسني حقق 580 ألف جنيه أمس السبت بدور العرض، واحتل المرتبة الثالثة بين الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض.

أحداث فيلم تاج

في إطار تشويقي اجتماعي تدور قصة فيلم تاج، من خلال شخصية توأمين أحدهما في الجانب الطيب والآخر شرير، كل منهما يمتلك مقومات خارقة، ويسعى سوبر هيرو الذي ينتمي لعالم الأخيار في مواجهة شقيقه الشرير الذي يريد استغلاله.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، ساندي، عمرو عبدالجليل، شيرين، هالة فاخر، قصة تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وحقق الفنان تامر حسني بأغنية هرمون السعادة نجاحا كبيرا، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان على الخواجة، وتوزيع حاتم محسن، تسجيل ومكساج مودي منير، ماستر على فتح الله.