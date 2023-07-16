رئيس شركة مياه المنوفية: متابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية صفط جدام

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزي عوض مدير عام المشروعات، ورئيس وحدة «piu»، مشروع الصرف الصحي بقرية صفط جدام، ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا.

مشروع الصرف الصحي في قرية صفط جدام بتلا

وكلف رئيس شركة المياه، بدراسة حلول لأي معوقات تؤثر على التنفيذ دون التأثير على الحياة اليومية للمواطنين وكذلك متابعة معدلات التنفيذ.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

متابعة ومعرفة شكاوى الأهالي في صفط جدام

وأكد ضرورة التواصل المستمر مع الأهالي بكافة مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالي بقرى المشروع باعتبارها أساس نجاح المشروع مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات على أرض الواقع والعمل على حل أي مشكلات تظهر بالمشروع.

قطع المياه في مدينة تلا

على صعيد متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن قطع المياه غدًا الاثنين، في مدينة تلا وقريتي طوخ دلكة وميت أبو الكوم، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.