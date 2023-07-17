«جولد بيليون»: الذهب يبدأ تداولات الأسبوع بانخفاض من أعلى مستوى خلال شهر

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها خلال شهر، مع بداية أسبوع جديد من التداول في الأسواق العالمية، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح بعد أسبوعين من المكاسب، ولكن قد يكون التصحيح ضعيف بعض الشيء بسبب ضعف الدولار.

وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1954 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1950 دولار للأونصة، بينما ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.6%.

واستطاعت أسعار الذهب أن تحقق ارتفاعا كبيرا خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن وجدت الدعم من تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى رفع الفائدة مرة واحدة فقط في اجتماعه خلال شهر يوليو قبل أن يتوقف عن سلسلة رفع الفائدة.

وجاء التأكيد من بيانات التضخم عن الولايات المتحدة التي أظهرت تراجعا أقل من المتوقع ما يعكس استجابة التضخم لعمليات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي بالرغم من كونه بعيد عن مستهدف البنك.

التسعير في الأسواق

ووفقا للتقرير هناك احتمال بنسبة 95% بأن يرفع البنك الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه في يوليو الجاري، ولكن اختفت الاحتمالات برفع الفائدة في الاجتماعات التالية للبنك وفق تحليل جولد بيليون وساعد هذا على ارتفاع الذهب بشكل كبير خاصة في ظل انهيار في مستويات الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية، وتسجيله أدنى مستوى في 15 شهر وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

ويستمر مؤشر الدولار في التراجع بنسبة 0.1% خلال جلسة اليوم وهو الأمر الذي ساعد الذهب على التماسك فوق المستوى 1950 دولار للأونصة، بالرغم من التوقعات بحركة تصحيح سلبية بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلها سابقاً.

من جهة أخرى تأثرت أسعار الذهب سلباً اليوم بصدور بينات النمو عن الاقتصاد الصيني خلال الربع الثاني حيث سجلت نمو بنسبة 6.3% على أساس سنوي مقارنة مع التوقعات عند 7.1%، ولكنه أعلى من قراءة الربع الأول عند 4.5%.

الصين.. المستهلك الأول للذهب في العالم

وينعكس تراجع النمو في الصين بالسلب على أداء القطاع العائلي الاستهلاكي بشكل عام وعلى استهلاكهم للذهب بشكل خاص، وهو أحد الأسباب وراء التراجع الذي أظهره الذهب بداية جلسة اليوم.

من جهة أخرى قامت الحكومة في الصين بالحد من واردات الذهب على الرغم من الأسعار شبه القياسية التي يتداول عندها الذهب في الصين بالإضافة إلى موسم ركود الطلب على الذهب من قبل القطاع العائلي الصيني.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 248 قرار تداول، بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 160 أمر تداول.

واستقرت أسعار الذهب الفورية مع بداية الأسبوع فوق المستوى 1950 دولار للأونصة وهو ما يدعم الحركة الإيجابية للذهب، ولكن قد تستمر التحركات العرضية خلال الفترة المقبلة بسبب منطقة المقاومة الجديدة 1975 – 1980 دولار للأونصة التي تنتظر الذهب.