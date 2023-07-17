أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 17-7-2023.. عيار 21 مستقر

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 17-7-2023، لليوم الثاني على التوالي، واستقر عيار 21 ليسجل 2180 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 24 نحو 2491 جنيهًا، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار وانخفاضات كبيرة الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك 2491 جنيهًا، حيث استقر سعره عند آخر سعر له أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 نحو 2180 جنيهًا للجرام وفق آخر سعر أمس، وهو الأكثر مبيعًا والمستخدم في الجنيهات الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 1869 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و440 جنيها وفق آخر سعر له أمس.

وانخفضت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية الشهر الحالي، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب والمصوغات.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 17-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن استقرار على آخر سعر سجلته أمس.

وعلى الصعيد العالمي، بدأت أسعار الذهب في الارتفاع خلال التعاملات الصباحية اليوم في البورصات العالمية.