%1.5 ارتفاعا في أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 29 دولارًا، وبنسبة 1.5%، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل تراجع الدولار بنسبة 2.0%، متأثرًا ببيانات التضخم الأمريكية، وتباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، ما عزز من التوقعات بتخفيف الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية المتشددة، وإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

الأوقية ارتفعت إلى 1960 دولارًا

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة السبائك والجنيهات، إن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1960 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند 1954 دولارًا.

وأشار، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 5 جنيهات، وبنسبة 0.2% بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات يوم الاثنين الماضي عند مستوى 2175 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2180 جنيهًا.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2492 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1869 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1454 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 17440 جنيهًا.

ولفت «كامل» إلى أن حركة المبيعات تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية، مع توجه الطلب للمشغولات مرة أخرى، لاسيما في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الذهب بالأسواق المحلية، حيث تتحرك الأسعار في نطاق ما بين 2170 و 2200 جنيه.

وذكر «كامل»، أن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، قد يدفع أسعار الذهب للتراجع، مع تراجع الدولار، نتيجة توفير سيولة دولارية.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، تخارج الحكومة من أصول مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار حصلت عليهم بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصري، كما تستهدف جمع مليار دولار أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث تركز الدولة على طرح 32 شركة، وتجهز لطرح 50 شركة أخرى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.