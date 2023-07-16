أسعار الذهب الآن في مصر.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023، بنحو 5 جنيهات في الجرام، مقارنة مع الأسعار في التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع جرام 21 إلى مستوى 2175 مقارنة مع 2180 في مستهل التعاملات.

وترصد الوطن، خلال السطور التالية، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة المصرية:

جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 في وقت كتابة التقرير 2175 جنيهًا للجرام، مقارنة مع 2180 في تعاملات الفترة الصباحية.

جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في وقت التقرير 2486 جنيهًا، مقارنة بـ2491 جنيهًا في مستهل تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 وقت كتابة التقرير 1864 جنيهًا للجرام، مقارنة مع 1869 في تعاملات الفترة الصباحية.

سعر الجنيه الذهب

ووصل الجنيه الذهب إلى 17 ألفًا و400 جنيه، مقارنة مع 17 ألفًا و440 جنيهًا سعر الجنيه في التعاملات الصباحية.