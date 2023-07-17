أسعار الذهب اليوم الاثنين.. استقرار في بداية التعاملات

شهدت أسعار الذهب، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، اليوم، إذ انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، بنحو 5 جنيهات، ليسجل 2175 جنيها، دون مصنعية في ختام تعاملات الأحد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية، بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 سجل 2175 جنيهًا للجرام في محلات الصاغة.

جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 2486 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1864 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 17 ألفًا و400 جنيه في التعاملات الصباحية.