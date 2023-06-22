الصحة العالمية تقدم نصائح للحجاج للوقاية من ضربات الشمس

كشفت منظمة الصحة العالمية قائمة بأهم نصائح للحجاج للوقاية من ضربات الشمس خلال أداء مناسك الحج، خاصة وأن هيئات الأرصاد الجوية تؤكد أن المملكة العربية السعودية تسجل أعلى درجات الحرارة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة.

أهم نصائح للحجاج للوقاية من ضربات الشمس

وأوضحت الصحة العالمية في دليلها الإرشادرى عن 10 نصائح للحجاج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض التنفسية والتي جاءت كالآتي:

يجب على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس من خلال ارتداء الشمسية المحمولة أو المحمولة باليد.

تناول كميات كافية من الماء خاصة كبار السن والحوامل.

الاستحمام المتكرر كلما اتيحت الفرصة للتخلص من العرق وترطيب الجلد.

الحرص على تناول الفاكهة والحضروات الغنية بالماء والتي ترطب الجسم.

تقليل تناول المشروبات التي تحتوى على كافيين مثل الشاي والقهوة لأنها من مدارت البول.

استخدام واقي الشمس خلال أداء المناسك

الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والساخنة لأنها ترفع درجة حرارة الجسم.

نصائح للحجاج للحماية من الأمراض التنفسية

كما وضعت منظمة الصحة العالمية بعض الإرشادات للحجاج للوقاية من الأمراض التنفسية والتي جاءت كالتالي:

غسيل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر خاصة قبل تناول الطعام.

استخدام المناديل عند السعال أو العطاس والتخلص منها في سلة النفايات

ارتداء الكمامات عندما تكون في أماكن مزدحمة وتغييرها بكمامات جافة عند تبللها

تجنب التعامل المباشر بالأشخاص الذين يظهر عليهم الأمراض وتجنب مشاركة أدواتهم الشخصية

تجنب الاحتكاك المباشر مع الإبل في المزارع أو الأسواق أو الحظائر

تجنب تناول اللحوم النيئة أو المنتجات الحيوانية التي لم يتم طهيها جيدا

الحرص على غسل الخضار والفواكه الطازجة جيدًا

حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة

عدم تناول الأطعمة المطبوخة المكشوفة أو المخزنة خارج الثلاجة