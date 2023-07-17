توجيه قافلة دعوية لمساجد الصالحية الجديدة في الشرقية الجمعة المقبلة

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، قافلة دعوية موسعة بمساجد مدينة الصالحية الجديدة يوم الجمعة المقبلة، بمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف، مشيرا إلى إقامة فعاليات أخرى على هامش القافلة تتضمن أنشطة صيفية للأطفال.

قافلة دعوية في الصالحية الجديدة

وقال الدكتور محمد إبراهيم وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، إنه من المقرر إقامة قافلة دعوية يوم الجمعة القادمة بقرى مركز ومدينة الصالحية الجديدة، مشيرا إلى أن القافلة تضم بين أعضائها الدكتور شعبان كفافي العميد السابق لكلية اللغة العربية بالزقازيق وعميد المركز الثقافي بالزقازيق، وعضو اللجنة العليا للدعوة بمحافظة الشرقية، والدكتور أحمد محمد بيومي عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين.

فاعليات على هامش القافلة

وأضاف «إبراهيم»، أن القافلة تضم خمسة عشر عضوا لأداء خطبة الجمعة بمساجد مدينة الصالحية الجديدة، وستشهد فعاليات أخرى منها حضور مقرأة الأئمة ومقرأة الجمهور والنشاط الصيفي للأطفال بمدينة الصالحية الجديدة.