برلماني: «التحالف الوطني» قدم جهودا كبيرة لدعم مسيرة التنمية والبناء

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قدم جهوداً كبيرة لدعم مسيرة التنمية والبناء التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما عزز مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية بالتكامل مع جهود الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف محسب، أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي دُشن فور إعلان الرئيس السيسي أن 2022 عام المجتمع المدني، كان له دور مهم في تنسيق الجهود بين جميع أطراف العمل الأهلي والتنموي تحت مظلة واحدة، لافتاً إلى أنّه مع تزايد أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تجاوز عددها أكثر من 52 ألف جمعية، كان من الضروري وجود آلية تنسيق واضحة تُعزز التواصل بين مؤسسات العمل الأهلي، وتوحيد الجهود بينها، ووجود مظلة واحدة تجمع كبرى مؤسسات العمل الأهلي وبعضها البعض تمكنهم من رسم سياسات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية الشاملة، لذلك كان لا بد من توحيد كل الجهود تحت مظلة واحدة وإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في نموذج فريد من نوعه للتكامل والتكاتف، وتجربة غير مسبوقة في العمل المجتمعي في مصر.

إنجازات التحالف الوطني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنّ التحالف استطاع تحقيق العديد من الإنجازات منذ انطلاقه، مثل تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا، وإنفاق أكثر من 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن، ودعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، واستقبل 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، وتوفير 39.500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية، وإطلاق مبادرة ازرع لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

كما أطلق قوافل ستر وعافية والتي أصبحت أكبر حدث اجتماعي جماهيري حاشد يتم تنفيذه في القرى المصرية، بالإضافة إلى دمج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، لتشجيع أكبر عدد من الشباب على الانضمام للنشاط التطوعي، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للتطوع في مختلف الجمعيات، بحيث يتم من خلالها تبادل المتطوعين عند الحاجة، وتوفير برامج تدريبية لبناء قدراتهم، فكان للتحالف دور مهم في تنظيم وتعميق مفهوم العمل التطوعي.

دعم الفئات الأولى بالرعاية

وأكد محسب أن التحالف الوطني قدم جهوداً كبيرة في دعم المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من خلال إطلاق مبادرة «كتف في كتف» تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية، لتخفيف العبء عليهم وحدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشدداً على أهمية دور التحالف الوطني فى دعم وتعزيز جهود الدولة للحماية الاجتماعية والاقتصادية.