«حياة كريمة»: نتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني لخدمة الأسر الأكثر احتياجا

قالت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، إن المؤسسة تتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خلال العمل على ملفين لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والتمكين الاقتصادي.

الحماية الاجتماعية

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن الملف الأول الذي تعمل عليه حياة كريمة بالتعاون مع مؤسسات التحالف الوطني المختلفة هو الحماية الاجتماعية، من خلال توفير المواد الغذائية والدعم المادي للأسر التي تعاني من قلة الدخل، وخاصة السيدات المعيلات وذوي الهمم.

وأكدت رئيس مجلس أمناء حياة كريمة أن الملف الثاني هو تحقيق العدالة من خلال توفير فرص تمكين اقتصادي مختلفة، ونستهدف الوصول قبل نهاية العام إلى 2500 حالة مستفيدة من برامج التمكين الاقتصادي، مؤكدة أن حياة كريمة تعمل على توفير أكبر قدر من التمكين الاقتصادي وفي نفس الوقت نستهدف توسيع مظلة حماية اجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

التمكين الاقتصادي

وأشارت «وافي»، إلى المشاركة مع أعضاء التحالف للوصول إلى الأسر أصحاب مشروعات التمكين الاقتصادي لدعم مشروعاتهم، وزيادة الدخل والموارد، موضحة أنه يتم مباشرة العمل من خلال نظام متابعة صارم جدا للمشروعات القائمة، حتى نتأكد من نجاح المشروع.