23 وظيفة شاغرة في فنادق سياحية بالبحر الأحمر.. اعرف الراتب والتفاصيل

أعلنت مديرية العمل بالبحر الأحمر توافر 23 وظيفة خالية بفنادق ومنتجعات سياحية بمدن القصير ومرسى علم جنوبي المحافظة، بمرتبات تبدأ من 3 آلاف جنيه وذلك عبر إعلان الوزارة اليوم الاثنين في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

23 وظيفة بالبحر الأحمر

وكشف بيان مكتب العمل عن توافر 23 وظيفة شاغرة في الفنادق والمنتجعات السياحية بمدن القصير ومرسى علم، وهي: مساعد مضيف ومساعد رئيس مطبخ ومساعد شيف وعوامل تجهيز وتحضير وموظف استقبال، وفرد أمن، وعامل وفني زراعة، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، وفني معدات، وفني لحام ميكانيكا وشيف حلواني وشيف سخن، وكهربائي، ومنقذ.

وظائف بالبحر الأحمر

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن الوظائف بمرتبات تبدأ 3 آلاف جنيه وتصل إلى أربعة آلاف جنيه شهريا، بالإضافة إلى مزايا مجزية مثل السكن وتوفير وجبات مجانية وبدل الانتقالات وتأمين صحي وحافز 12%.

شروط وظائف البحر الأحمر

وكشف مسؤلو مديرية العمل بالبحر الأحمر أن شروط شغل الوظيفة يشترط الخبرة والسن لا يتعدى 35 سنة، والحصول على مؤهل وتحديد الموقف من التجنيد وتستقبل طلبات راغبي العمل عن طريق مديرية العمل بالبحر الأحمر، وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الوظائف.