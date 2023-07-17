تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانيها بلغ 9 سفن، مشيرة إلى تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و684 شاحنة، و221 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة الواردات سجلت اليوم 6000 طن بضائع، و308 شاحنة، و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و376 شاحنة، و56 سيارة.

حركة الملاحة في ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة «القاهرة»، بينما تغادر السفينتان «الحرية2» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين «الحرية» و«بوسيدون إكسبريس»، وغادرت السفينتان «أمل» و«القاهرة».

كما شهد ميناء نويبع تداول 1800 طن، و210 شاحنات، وذلك من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن، فيما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة «إنجي»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2010 ركاب بموانيها.