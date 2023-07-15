وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان توسعات محطة الصرف بالغردقة

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، الجولة التفقدية، التي استمرت 6 ساعات، بتفقد مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة «المعالجة الثلاثية»، بطاقة 90 ألف م3/يوم، التي تولت تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان.

تفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر بمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة، لتفقد مكونات المحطة المختلفة، واستمعا لشرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المحطة، عن مراحل تنفيذ المشروع، وآلية العمل داخل المحطة، والتقط الوزير صورة جماعية مع العمال فى مشروع المحطة، وحثهم على بذل المزيد من الجهد في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لأهالينا بمحافظة البحر الأحمر.

الجزار: تم وجار تنفيذ 7 مشروعات للصرف الصحي بالبحر الأحمر من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة أكثر من 2.5 مليار جنيه

وأشار الوزير، إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان، انتهت من تنفيذ 6 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 2.417 مليار جنيه، وهى: مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مدينة الغردقة (المعالجة الثلاثية)، ومشروع مرافق الإسكان الاجتماعي لعدد (2520) وحدة سكنية بمدينة الغردقة، ومشروع صرف صحى مدينة القصير (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع صرف صحى مدينة سفاجا (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، ومشروع خدمة المناطق المحرومة بمشروع صرف صحى الغردقة، ومشروع توصيل المرافق لـ1100 وحدة سكنية بالإسكان القومي لمدينة القصير، وجار تنفيذ مشروع صرف صحى مدينة رأس غالب (إعادة تأهيل محطة المعالجة)، بتكلفة 103 ملايين جنيه.