الجزار ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان مشروع تطوير الممشى السياحي بالغردقة

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ومرافقوهما، جولتهم بالمشروعات المتنوعة بالمحافظة، حيث تفقدوا مشروع تطوير الممشى السياحي لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، ومشروع المجزر الآلي بالغردقة، اللذين يتولى تنفيذهما الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، لصالح محافظة البحر الأحمر.

مشروع تطوير الممشى السياحي لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية

وتجول وزير الإسكان ومحافظ البحر الأحمر، بالممشى السياحي لمدينة الغردقة بطريق القرى السياحية، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، كما تفقدا مكونات المجزر الآلى بالغردقة، واستمعا لشرح تفصيلي من القائمين على تنفيذ المشروع، حيث أوضحوا أن هذا المجزر، هو الوحيد على مستوى الدولة، الذي تم به تنفيذ بدروم أسفل المجزر، لجمع كل المخلفات، لمنع التلوث نهائيا بالمجزر، ويجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ المباني بالمجزر، وتم توريد المهمات الكهروميكانيكية.

وأشار الوزير، إلى أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، يتولى تنفيذ عدد من المشروعات لصالح محافظة البحر الأحمر، وتشمل إنشاء عمارات سكنية، وتنفيذ مشروعات خدمية، وتطوير طرق، وغيرها.