«طاقة النواب»: التحالف الوطني يساعد الدولة على تحقيق أهداف التنمية

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بـ مجلس النواب، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ساهم في تحقيق مستهدفات التنمية بالشكل الذي يساعد الدولة المصرية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي فرضتها الظروف العالمية المحيطة.

التحالف الوطني يساعد في تحقيق التنمية

وقال عوض الله، في تصريحات صحفية اليوم، إنّ دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل الأهلي كان كبيرًا من خلال التحالف الوطني، والذي تم تكوينه في إطار تخصيص 2022 عام للمجتمع الأهلي، ما أحدث نوعًا من الحراك في العمل الأهلي التنموي، وجاء إصدار مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليعزز دور التحالف في عمليات التنمية.

وأضاف أنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق العديد من المبادرات خلال الفترة الماضية، وبينها «كتف في كتف» لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان، إضافة إلى مبادرة «ستر وعافية»، وغيرها من المبادرات التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرا إلى أنّ اللجنة استقبلت التحالف الوطني واستمعت إلى إنجازاته، وأبدت دعمها الكامل للتحالف، ثم جاء مشروع القانون الجديد للتحالف كمظلة للتحالف لمساعدته على تأدية دوره.

وثمّن عوض الله، إصدار مجلس النواب التشريع الجديد للتحالف لتوفير مظلة ضامنة تشريعيا وحاضنة للعمل الأهلي في مصر، خاصة بعد نجاح التحالف الذي يعمل به نحو 30 كيانا، كما أنّ قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي جاء كخطوة مهمة لتعزيز العمل المجتمعي، حيث نجح التحالف في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني، قوامها 250 ألف شاب وفتاة، إلى جانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليونا و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة، ونجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.