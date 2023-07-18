محمد أنور: «فورمة» جسمي سبب ترشيحي لفيلم «مستر إكس»

عبر الفنان محمد أنور، عن سعادته الكبيرة برد فعل الجمهور حول دوره بفيلم «مستر إكس»، الذي يعرض حاليا بدور العرض، وحقق من خلاله نجاحا كبيرا بموسم عيد الأضحى المبارك.

محمد أنور يكشف سبب ترشحه لفيلم مستر إكس

قال محمد أنور لـ«الوطن»، من أسباب ترشحي للدور، شكل جسمي والعضلات، فمن قبل بداية التصوير، كنت أذهب لـ«الجيم» باستمرار لكن كان الأمر شخصي، وعملت شكل خاص لجسمي، كان من أسباب ترشيحي للفيلم هو «فورمة» الجسم، فأنا في البداية كنت أتمرن لذاتي.

وأضاف محمد أنور، «بعدما شاهدني صناع الفيلم، شعروا أنني ملائم للدور، خاصة أن شخصية أدهم، هو المسيطر الذي يخاف منه الجميع، وبالفعل قدمت المشاهد الكوميدية بطريقة جادة، وهذا كان تحديا وشيئا صعبا بالنسبة لي، خاصة أن ذلك أعطي انطباع بأنه شخص يكره السيدات بشكل حقيقي».

إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس

ووصل إجمالي إيرادات فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، إلى 20 مليون جنيه، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته وسط الأفلام الأخرى.