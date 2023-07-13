محمد أنور: أمير كرارة ضربني في «البعبع» 30 مرة.. كنت بتقطع من جوايا

كشف الفنان محمد أنور عن تفاصيل القصة الكاملة، لتصوير بعض المشاهد الصعبة في فيلم «البعبع» من بطولة أمير كرارة، والعمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

محمد أنور يكشف كواليس مشهد صعب جمعه بـ أمير كرارة

وقال الفنان محمد أنور لـ «الوطن»، «تعرضت للضرب من أمير كرارة، ولكن لم يقف التصوير، فهناك مشهد يضربني أمير كرارة بقدمه في صدري، وأقع داخل محل، وقتها كان يرتدي حذاء سيفتي مقاس 45، وقال لي سيبني ادهالك حلو، كي لا نعيد المشهد مرة أخرى».

إعادة المشهد 30 مرة

وأضاف أنور «أعدنا المشهد ما يقرب من 30 مرة، وكل مرة يقول لي أنت كويس، أقول له أنا تمام، وأنا من جوايا بتقطع، فقد كنت قلقا بشأن وقف التصوير، عندما ذهبت إلى المنزل، وجدت قدمه كاملة مطبوعة في صدري، ومشهد آخر كان أمير يقود السيارة بسرعة جنونية، قفزت وقعت على ركبتي، والفارق كان مللي صغير، لو منطتش كنت هموت».

أبطال فيلم البعبع

الفيلم من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.