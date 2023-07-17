بعد نجاح مستر إكس والبعبع.. محمد أنور يكشف عن خطته الفترة المقبلة

تحدث الفنان محمد أنور، عن خطته خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح فيلمي «مستر إكس» و«البعبع» بدور العرض، إذ يتنافسان في موسم عيد الأضحى.

محمد أنور يتحدث عن خطته في الفترة المقبلة

قال الفنان محمد أنور لـ«الوطن»، سأجري عددا من الجولات الفنية، بعرض فيلمي «مستر إكس» و«البعبع» في الخليج، ترويجا لهما خلال الفترة المقبلة، وأتمنى النجاح للجميع.

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، ومحمد أنور، وأس أس، ورحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أكرم حسني ومجدي عبدالغني، والعمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، وسيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن توتا، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي، وتدور قصة فيلم البعبع من خلال شخصية سلطان البعبع.