محمد أنور: بعد «البعبع ومستر إكس» اتعرض عليا بطولة عدد كبير من الأفلام

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته الكبيرة لردود الفعل حول فيلمي «مستر إكس» و«البعبع»، وقال إن ردود الفعل كبيرة حول دوره في فيلمي «البعبع» و«مستر إكس».

استقبال محمد أنور في دبي

وأضاف، في تصريح لـ«الوطن»، أن الجميع ينادونه باسمه في فيلم «البعبع» وهو «سعادة»، أثناء حضوره العرض الخاص للفيلم في دبي، وقال إن الاستقبال في دبي والسعودية كان كبيرا للغاية.

وأشار أنور، إلى أن بعد دوره في الفيلم خلال الأسبوعين الماضيين عرض عليه أكثر من عمل من بطولته، ولكنه في مرحلة القراءة، مؤكدا أنه يتمهل في اختيار أعماله ويبعد تماما عن فكرة «البطولة من أجل البطولة»، مؤكدا أنه عندما يقدم دور البطولة فلن يتراجع عنه مرة أخرى.

رحلته مع «مستر إكس»

وأكد أنور، أنه يخوض رحلته حاليا في السعودية والإمارات مع فيلم «مستر إكس» وأنه متحمس لردود الفعل حول الفيلم لأنه يحب دوره وتعب كثيرا فيه، وكان يقدم الكوميديا به بشكل جاد على عكس «سعادة».