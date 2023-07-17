أميرة سليم تعيد إحياء «قوم يا مصري» لسيد درويش احتفالا بثورة 23 يوليو

طرحت السوبرانو أميرة سليم أنشودتي «أنا المصري»، و«قوم يا مصري» في كليب واحد من حفلها الأخير بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك احتفالًا بثورة 23 يوليو المجيدة، واختارت أميرة تلك الأنشودتين من تراث سيد درويش، الذي تعشق موسيقاه منذ بداية مشواره الفني.

أميرة سليم تتحدث عن سيد درويش

وأكدت السوبرانو، في بيان، اليوم الاثنين، أنه سيد درويش مُجدد الموسيقى بالنسبة لها، وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي، ومن أكبر الملحنين في مصر مع بدايات القرن العشرين، كما أنه أبو المسرح الغنائي في مصر، وتعتبره أكثر مؤلف موسيقى تمكن من أن يعبر بقوة عن الهوية المصرية في أغانيه وألحانه، وفي نفس الوقت يعبر عن الحداثة والروح المميزة التي ربما سبقت عصره، ولذلك مازالت ألحانه تعيش بيننا حتى الآن.

وأنشودة «أنا المصري» من أوبريت «شهرزاد»، وهي من غناء سيد درويش وتلحينه وتأليف بيرم التونسي، وقالت عنها أميرة: «تلك الأغنية طلبها سيد درويش من بيرم التونسي لتلهب حماس المصريين ضد الاحتلال الإنجليزي وقتها، أما أنشودة قوم يا مصري صدرت عام 1919، من كلمات بديع خيري وألحان وغناء سيد درويش، وكانت تلك الأنشودة جزء من مسرحية «قولوا» لنجيب الريحاني، وكان من المفترض أن يتم عرضها في شهر مارس، إلا أن اندلاع أحداث ثورة 1919 في ذلك الحين أدى لتأجيل العرض إلى شهر مايو لذلك قدموها بسبب تلك الأحداث.

سيد درويش ملُقب بفنان الشعب

وأضافت أميرة :«ليست صدفة أن سيد درويش ملُقب بفنان الشعب فكل أغنية يقدمها كانت حبًا في مصر وشعبها، وأجمل ألحانه الوطنية هي أنشودة أنا المصري بكلمات بيرم التونسي وأنشودة قوم يا مصري بكلمات بديع خيري، وأحببت أن أقوم بتوصيل الأنشودتين معًا وكأنهما عمل واحد، وتقديم هذا العمل في مكان مثل متحف الحضارة له بالنسبة لي قيمة وفخر كبير لأني لمرة أخري أغني لبلدي مصر من خلال تراثها الفني والموسيقي الممثل في سيد درويش وأغانيه وموسيقاه التي حتى الآن أؤمن أنها كانت تسبق عصره و تتميز بطابع مصري خالص وبطريقة شعبية عصرية مميزة وألحان مركبة بطريقة فريدة وكأنها نابعة من تاريخ أجدادنا، ولقد ساعدني في أدائي والتوزيع للمؤلف والموزع محمد سعد باشا».