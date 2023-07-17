وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية

تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية أنيكين هويتفيلد، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الخاصة بالأوضاع في السودان والقضية الفلسطينية.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا خلال الاتصال على تطلع مصر والنرويج لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرة النرويجية حرصت على الاستفسار عن تقييم وزير الخارجية لمخرجات قمة دول جوار السودان، مشيدة بالمبادرة المصرية بعقد القمة، معربة عن تطلعها لأن تسهم جهود دول جوار السودان في حلحلة الأزمة السودانية ووقف الحرب الدائرة.

قمة دول جوار السودان

وحرص وزير الخارجية على استعراض جهود مصر منذ بداية الأزمة المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، والترحيب بالأخوة السودانيين في مصر، ودعم المعابر الحدودية بالفرق والمعدات الطبية والإغاثية والإنسانية اللازمة لتقديم الدعم للوافدين السودانيين.

وأشاد شكري بما شهدته القمة الأخيرة من توافق الدول المشاركة حول التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والتعامل الجاد والشامل مع الازمة الراهنة وتبعاتها الإنسانية، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية عبر أراضي دول الجوار، والتأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ومن ناحية أخرى، وبناء علي استفسار من وزيرة خارجية النرويج، استعرض سامح شكري تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.