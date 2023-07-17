الأمريكية أومي شيلا تحقق حلمها مع فيلم الرسوم المتحركة Elemental

تمكنت الممثلة الأمريكية أومي شيلا أن تحقق حلمها بأن تكون أحد أبطال عالم بيكسار من خلال فيلم الرسوم المتحركة Elemental ،حيث جسدت شخصية Cinder عنصر النار التي تنتقل إلي مدينة العناصر بحثا عن حياة أفضل لابنتها "أمبر".

أومي شيلا تتحدث عن دورها في فيلم الرسوم المتحركة

وأشارت أومي، في بيان خاص، إنها قبل 45 عاما، كانت مثل شخصية أمبر الصغيرة في الفيلم، حيث هربت من الاضطرابات في بلدها الأصلي أيران إلي لوس أنجلوس مع والدتها ووالدها اللذان ضحيا بكل شيء من أجل مستقبلها، وأضافت أنها لطالما حلمت بالتمثيل في فيلم لشركة بيكسار علي مدي العقود الثلاثة الماضية.

وأكدت، إن لشخصية إمبر لها تأثير كبير لدي، فلديها مثل هذا الثقل على كتفيها، وأعتقد أن هذا ما يشعر به جميع أطفال المهاجرين، بالإضافة إلي ما عانت منه إمبر من مشاكل الصحة العقلية التي لا تستطيع تحديدها، إلى أن تساعدها فرصة لقائها مع وايد على اكتشاف أنها كانت تعيش أحلام والديها من أجلها، دون التفكير أبدًا في ما تريده حقًا، في حياة Cinder، كانت أومي على الجانب الآخر من هذا النضال لأول مرة في حياتها، حيث لعبت دورًا بديلًا لكل من والدة المخرج الكوري الأمريكي بيتر سون ووالدتها.

أحداث فيلم Elemental

الفيلم تدور أحداثه في إطار من المغامرات والكوميديا، يتناول العمل قصة إمبر وويد، واللذان يعيشان في مدينة يتكون سكانها من العناصر الأربعة (الماء والهواء والأرض والنار)، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة.

ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.