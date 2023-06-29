«Elemental» يعود إلى صدارة شباك الإيرادات.. و«Spider Man» يتراجع

عاد فيلم الرسوم المتحركة «Elemental» لتصدر شباك التذاكر المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد ما حقق 4 ملايين دولار، ليصل إجمالي الإيرادات المحلية لـ72 مليون دولار خلال 12 يومًا في السينمات، وفقًا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما تراجع فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse» إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات بـ3.6 مليون دولار، الذي وصلت إيراداته المحلية لـ 323 مليون دولار، أما الإيرادات الكلية 566 مليون دولار، وفي المركز الثالث فيلم «The Flash» بـ2.4 مليون دولار، محققًا 91 مليون دولار بينما وصل الإجمالي لـ214 مليون دولار.

«No Hard Feelings» يحقق 28 مليون دولار في 5 أيام

وفي المركز الرابع فيلم «No Hard Feelings» محققًا 2.2 مليون دولار، بينما وصل الإجمالي لـ 28 مليون دولار خلال 5 أيام، تلاه في المركز الخامس فيلم « Transformers: Rise of the Beasts» بإيرادات بلغت 1.9 مليون دولار، محققًا إجمالي إيرادات 344 مليون دولار.