سمير الفقي: 62% من مستفيدي «تكافل وكرامة» لا يقرأون ولا يكتبون

كشف الدكتور سمير الفقي، المدير التنفيذي لمبادرة «لا أمية مع تكافل»، عن وجود 62% من مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» بقواعد البيانات التابعة لوزارة التضامن لا يقرأون ولا يكتبون ولا يملكون شهادة محو أمية، لذلك جاءت فكرة مبادرة «لا أمية مع تكامل»، عام 2020.

بروتكول مع هيئة تعليم الكبار

وأضاف «الفقي»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنه جرى توقيع بروتكول مع هيئة تعليم الكبار المسؤولة عن تعليم المواطنين من سن 16 عاما فما فوق، مشيرا إلى أن محو الأمية ليس أحد شروط الاستحقاق، ولكن هناك 62% من المستفيدين أميين، وهذا عدد كبير للغاية، وتم وضع الإطار العام لتشغيل مبادرة «لا أمية مع تكامل».

مبادرة «لا أمية مع تكافل»

وتابع، أن مبادرة «لا أمية مع تكافل» تعمل على مستوى 27 محافظة في مصر، مشيرا إلى أن الانضمام للمبادرة أمر اختياري ولكن يتم العمل على تحفيز المواطنين وتشجيعهم على الوُجود داخل الفصول من خلال ربط مستفيدي «تكافل وكرامة» داخل الفصول بكل المبادرات الموجودة داخل الوزارة سواء برنامج «فرصة»، لتوفير عمل أو تعديل سلوك فضلا عن تقديم المساعدات الخاصة من الجمعيات الأهلية لهم وغيرهم، إذ تكون الأولوية لمستفيدي «تكافل وكرامة».