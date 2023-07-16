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آخر موعد لتسجيل طلاب أسر «تكافل وكرامة» بالمنح الجامعية.. خلال أيام

كتب:

منة عبده
08:48 م | الأحد 16 يوليو 2023
برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

برنامج «تكافل وكرامة».. صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني ضمن المنحة الجامعية المتاحة لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، 20 يوليو الجاري، وذلك لـ250 طالبًا وطالبة من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، للمتفوقين من طلبة وطالبات برنامج تكافل وكرامة.

ما هو برنامج المنح الجامعية؟

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج المنح الجامعية لعام 2023-2024، تنفذه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع نيوتن للخدمات التعليمية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وعلى الراغب في التسجيل ضمن المنحة الدراسية زيارة رابط التسجيل المتاح على موقع الوزارة، وإتباع الخطوات المطلوبة.

وحددت الوزارة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، الجامعات التي تضمنها المنحة الدراسية المتاحة لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وهي: «الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، جامعة أسوان، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا».

يشترط أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، إلى أن أبرز شروط للتسجيل ضمن المنحة، هي أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى المدارس الحكومية أو التجريبية المصرية أو إحدى مدارس STEM طوال سنوات المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى أن يكون الطالب خريج شعبة علمي علوم أو علمي رياضة فقط.

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شروط وخطوات الالتحاق بدور المغتربين والمغتربات التابعة لوزارة التضامن
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.