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برنامج «فرصة» يسلّم مشروعات صغيرة لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالمحافظات

كتب:

منة عبده
09:06 ص | الأحد 16 يوليو 2023
برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي

برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، يستهدف المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، من خلال توفير الوظائف والمشروعات الصغيرة لهم، لتوفير مصدر دخل ثابت لهم، يحسّن مستواهم المعيشي والاقتصادي، فضلا عن أنّه أحد برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي. 

تسليم 27 مشروع تربية ماعز

وفي إطار ذلك، أعلن برنامج فرصة، تسليم 30 مشروع تربية أغنام، وتسليم 27 مشروع تربية ماعز بالوحدة الاجتماعية بناي بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بعد تدريبهم على تربية الأغنام والماعز وإعطاء ندوة تنشيطية لهم أثناء التسليم، بالتعاون مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة.

وأضاف برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أنّه جرى تنفيذ جلسات الاستشارات المهنية والتدريب على مهارات التوظيف لبدء العمل، والتحول من الاتكالية إلى الاستقلالية بالنزول لسوق العمل.

استهداف 200 باحث عن عمل من جميع الفئات لبرنامج «إبدأ رحلتك»

وأشار برنامج «فرصة»، إلى أنّه جرى استهداف 200 باحث عن عمل، ولم تقتصر الجلسات على عملاء برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، حيث استهدف من جميع الفئات لبرنامج «ابدأ رحلتك».

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.