خطوات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة بعد استحداث الحكومة فئات جديدة

تزامنا مع قرار الحكومة بإضافة عدد من الفئات ضمن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، والتي تتقاضى بالفعل مساعدة شهرية ضمانية، وعددهم نحو 300 ألف أسرة، في إطار الحرص على توحيد منظومة الدعم النقدي المقدم من جانب الدولة للمستحقين، أوضحت «التضامن» على موقعها الرسمي شروط وخطوات التقدم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة

كما قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء الماضي، استحداث فئات جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، تحتاج إلى دعم نقدي نظرا للظروف التي تعيشها، وهي:

- المرأة المعيلة ولديها أبناء تجاوزت أعمارهم 18 عاما.

- الأبناء الأكبر من 18 عاما مهجورو العائل المقيدون في التعليم.

خطوات التقديم لبرنامج تكافل وكرامة

وأوضحت التضامن أنه على الراغب فى التقدم لبرنامج الدعم النقدى، التوجه لأقرب وحدة اجتماعية تتبع محل سكن المتقدم، ويقدم المستندات المطلوبة بالمجان دون دفع أى رسوم ، على أن تتمثل المستندات فيما يلى :

- صور بطاقة الرقم القومى السارية ، ويشترط أن تكون على العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

- فى حالة التقدم للحصول على دعم «كرامة» يتم تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

- يتم تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- تقديم صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.