خبير يكشف موعد توقعات تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات الكليات

كشف الدكتور سليم عبدالرحمن، أستاذ المناهج وطرق التدريس في جامعة حلوان والخبير التربوي، موعد الكشف وإعلان توقعات تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات الحدود الدنيا للكليات لمختلف الشعب الدراسية، قائلا: «لا يمكن لأي شخص الفترة الحالية أن يتوقع أو يحدد الحدود الدنيا سواء للمرحلة الأولى للتنسيق أو الحدود الدنيا للقبول بالكليات، لأن نتيجة الثانوية العامة 2023 لم تعلن بعد، وهناك مواد يجري تصحيحها وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم».

وضع توقعات تنسيق الجامعات 2023

وأوضح الخبير التربوي، أنه يمكن الحديث ووضع توقعات تنسيق الجامعات 2023 ومؤشرات الحدود الدنيا للكليات بعد أن يتم الكشف عن نتيجة الثانوية العامة مباشرة ودراسة احتياجات الكليات مقارنة بنسب النجاح وشرائح المجاميع، وبالتالي يمكن أن يتم التوقع، لافتا إلى أن الرأي النهائي للحدود الدنيا للكليات يتوقف على مدى القبول والعرض والطلب، منوها بأنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات خلال أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، ومن المقرر أن تكون أوائل الشهر المقبل وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 لم تعلن بعد

وناشد الخبير التربوي الدكتور سليم عبد الرحمن، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف الشائعات والأخبار الاستباقية بشأن التنسيق والحدود الدنيا للكليات والكليات وأن الأمر لم يتضح بعد، خاصة وأن نتيجة الثانوية العامة 2023 لم تعلن بعد.