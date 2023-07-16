مصادر: توجيهات بالالتزام بضوابط تنسيق الجامعات 2023 واختبارات القدرات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات والدكتور مصطفي رفعت، أمين المجلس وعدد من قيادات الوزارة، الأسبوع المقبل، الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بشأن التعليم الجامعي، أبرزها متابعة أعمال تنسيق الجامعات 2023، والاستعدادات النهائية للقبول ومتابعة تقرير اللجنة العليا للتنسيق بشأن اختبارات القدرات، ومواعيد المراحل المختلفة والأعداد المخصصة للكليات، وفقاً لمصادر بالأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023

وذكرت مصادر، أنَّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، شدد على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقواعد المنصوص عليها بشان أعمال تنسيق القبول الجامعات 2023 واختبارات القدرات.

اختبارات القدرات 2023

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات بشأن أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرّها الأعلى للجامعات، لافتًا إلى أنَّ الموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة طوال أيام المرحلة، مبينًا أنَّ المجلس لم يتخذ قرار بمد موعد اختبارات القدرات عن المواعيد المعن عنها، وأنَّها ستنتهي يوم 27 يوليو.

وأوضحت المصادر، أنَّ عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2023 لمختلف الكليات على مستوى محافظات مصر تجاوز الـ15 ألف طالب وطالبة حتى الآن، وأن هناك متابعة لحظية لأعمالها.

وفي السياق ذاته، كشفت جامعة حلوان عدد الطلاب المسجلين لاختبارات القدرات 2023 للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، موضحة أنَّ 6 آلاف طالب وطالبة سجلوا حتى الآن، وأن الكليات بدأت في استقبال الطلاب لأداء الاختبارات دون رصد أي مشكلات.