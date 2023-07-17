نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024.. «التعليم» توضح كيفية الاستعلام

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024 بالرقم القومي، من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، موضحا أنّه جرى تسليم المديريات التعليمية نسخة من قاعدة بيانات الطلاب المتقدمين لمدارس رياض الأطفال «الرسمي لغات» بكل مديرية عن طريق التطبيق الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّه يتم تنسيق رياض الأطفال عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن أنّه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال موقع التقدم الإلكتروني.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّ ولي الأمر المسؤول عن متابعة نتيجة تنسيق رياض الأطفال والقبول المبدئي للطالب، عبر موقع التقدم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات، وبعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024، يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول النهائي»، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

نتيجة القبول برياض الأطفال

ووجّهت وزارة التعليم، المديريات، بإرسال نتيجة القبول برياض الأطفال للطلاب فور الانتهاء منها وقبل إعلانها بالمدارس، حتى يتثنى إعلان نتيجة القبول لأولياء الأمور عبر المنصة الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات.

كما وجّهت وزارة التربية والتعليم، أولياء الأمور، بدفع المصروفات المدرسية خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القبول برياض الأطفال، وإلا سيعتبر طلب التقديم لاغيًا.