مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. و«بشرى سارة» للطلاب

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، تتم داخل الكنترولات بدقة شديدة وعناية، كي يحصل كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أنّ مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن في المواد التي تم الانتهاء من تصحيحها مبشرة.

مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، ونسب النجاح في بعض المواد، مشيرة إلى أنّ نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%؜، ونسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب، وفي مادة اللغة الثانية تجاوزت نسبة النجاح 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوز 20% من عدد الطلاب.

وأشارت وزارة التعليم، إلى مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية أكثر من 1000 طالب، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على 95% فأكثر، أكثر من 5000 طالب.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

ووجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية العامة بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحا أنّ هناك لجنة مكونة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة الخاص بكل مادة قبل بدء التصحيح بالكنترولات، مشيرا إلى أنّه بالنسبة لتصحيح ورقة الأسئلة المقالية، فتتم عبر أجهزة التابلت من خلال 2 من المعلمين، وحال وجود خلاف بين المقدرين في نصف درجة يتم احتساب النصف الدرجة الأعلى للطالب، أما حال الاختلاف فيما هو أكبر من نصف درجة يتم الاستعانة بمعلم ثالث لحسم درجة الطالب.