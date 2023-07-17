لمتحدي الإعاقة.. خطوات الاشتراك في مسابقة «عمار» 2023 لدعم المبدعين

دعت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، جميع المواطنين من ذوي الإعاقة، للمشاركة في مسابقة «جائزة عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، في موسمها السابع، والتي تمثل مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع.

المسابقة متاحة لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشور لها، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المشاركة في مسابقة «جائزة عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، متاحه لكل المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية.

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» خطوات الإشتراك في مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعى.

خطوات الاشتراك في مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

1- تبدأ خطوات الاشتراك في مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، بزيارة الرابط المحدد من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الضغط هنــــا.

2- الضغط على «سجل الآن».

3- اختيار مسار المشاركة.

4- تعبئة استمارة التسجيل.

5- الضغط على «تسجيل».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، في إنفوجراف لها، عبر الصفحة الرسمية للوزارة، أن مجموع جوائز مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023، يبلغ أكثر من 250000 ريال سعودي للمسارات المتاحة، والتى تتضمن:

مسارات مسابقة «عمار» لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة لعام 2023

1- مسار الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

2- مسار أفراد المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

3- مسار المنظمات غير الربحية ممن لديهم أفكار أو مبادرات تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.