«التضامن» توضح شروط التقدم للالتحاق ببرنامج «التدريب من أجل التوظيف»

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن شروط التقدم للالتحاق ببرنامج «التدريب من أجل التوظيف»، ونشرت «إنفو جراف» يوضح الشروط الواجب توافرها لدى المتقدم للحصول على فرص التدريب، التي توفر عددا من الوظائف للمستفيدين من التدريب.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط التقدم للالتحاق بفرص «التدريب من أجل التوظيف»، وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

شروط التقدم للالتحاق بفرص «التدريب من أجل التوظيف»

1- حصول المتقدم على مؤهل معهد فني صحي شعبة أجهزة طبية، بتقدير لا يقل عن جيد.

2- حصول المتقدم على دبلوم فني صناعي شعبة ميكانيكا، بتقدير لا يقل عن 85%، في أي من تخصصات تشغيل المعادن، تشكيل ولحام المعادن، تشغيل الماكينات، صيانة وإصلاح الآلات الميكانيكية، صيانة الأجهزة الطبية، والأجهزة الدقيقة.

3- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

4- يشترط أن يكون المتقدم من قاطني إحدى المحافظات التالية: «البحيرة، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الأقصر، أسوان».

5- ألا يزيد السن عن 30 عاما.

6- تأديه الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

7- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

8- يشترط اجتياز اختبار اللياقة البدنية.

خطوات التقديم للالتحاق بفرص «التدريب من أجل التوظيف»

أما عن طريقة التقديم للالتحاق بفرص «التدريب من أجل التوظيف»، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم إرسال المستندات المطلوبة، عبر البريد الإلكتروني للوزارة، وذلك في موعد أقصاه 20 يوليو الجاري، وسيتم التواصل مع من يتم قبولهم عن طريق إرسال رسالة لهم عبر «الواتس آب»، أو الاتصال الشخصي.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية، أنه حال ترك العمل قبل مرور 5 سنوات، يتحمل المتعاقد تكلفة التدريب والنفقات ذات الصلة.