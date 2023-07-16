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«التضامن» تدعو ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة «عمار»

كتب:

منة عبده
01:53 م | الأحد 16 يوليو 2023
وزارة التضامن الاجتماعى

وزارة التضامن الاجتماعى

دعت وزارة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة «جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة» لعام 2023؛ معلنة عن كامل دعمها ووزارة التضامن الاجتماعي لجائزة عمار، إذ إنّها مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة.

المشاركة متاحة لكل المواطنين

والتقت وزارة التضامن الاجتماعي فريق الجائزة بقيادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، والذي عرض تاريخ المبادرة ومجالات عملها، والشروط الواجب توافرها في الفائزين، مؤكدا أن المشاركة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية من ذوي الإعاقة.

وأعرب بوقس عن تطلعه لمشاركة ذوي الإعاقة من مصر في هذه الجائزة؛ نظرا لما تمتلكه مصر من مواهب فريدة، مضيفاً أن هذا يتلاءم مع هدف المسابقة في مشاركة أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة، بالإضافة إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم، كما تشارك فيها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

ويبلغ مجموع جوائز الجائزة لهذا العام أكثر من ربع مليون ريال سعودي في جميع المسارات، وسيتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa) علماً بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023.

تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لضمان أكبر انتشار للمسابقة

ومن جانبها؛ أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي كامل دعمها للجائزة، وتعهدها بتحفيز ذوي الإعاقة من المبدعين والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر على التقدم للجائزة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لضمان أكبر انتشار للمسابقة، وتحقيق أحلام المبدعين من ذوي الإعاقة. 

وناقشت الوزارة خلال اللقاء الافتراضي على منصة زوم، فرص التعاون مع المبادرة داخل مصر وخارجها، وتسهيل وصول المبادرة إلى الفئات المستهدفة من المبدعين والموهوبين من ذوي الإعاقة.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.