مواعيد أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة.. اعرف التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة النقل، عن مواعيد أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقرر تشغيلها كل نصف ساعة بداية من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة السابعة مساءً، بداية من محطة الفنون والثقافة إلى الميادين الرئيسية، موضحة أن ذلك يأتي لخدمة العاملين، الذين يتطلب عملهم التواجد بالعاصمة الإدارية بعد مواعيد العمل الرسمية.

مواعيد أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة

وأضافت الوزارة في مستند رسمي، أن مواعيد أتوبيسات العاصمة الإدارية الجديدة، تبدأ الساعة 4:30 ويتمثل مسارها في التجمع وشارع التسعين وزهراء مدينة نصر والحي السادس وميدان العابسية.

- مواعيد انطلاق أتوبيسات شركة البريق الساعة 4.30.

- مواعيد أتوبيسات شركة الإبراهيمة الساعة الخامسة.

- مواعيد أتوبيسات شركة ستار لاين الساعة 5.30

- مواعيد أتوبيسات شركة الأستاذ الساعة السادسة.

- مواعيد أتوبيسات شركة جولدن باص وشركة ستار لاين الساعة 6:30.

- مواعيد أتوبيسات شركة أجياد الساعة السابعة

القطار الكهربائي الخفيف

وأشارت وزارة النقل، إلى أنّه يمكن الذهاب إلى العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائى الخفيف والذي يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدرمع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية.

كما يتبادل القطار الكهربائي الخفيف، خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية» بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، موضحة أن مدينة الفنون تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثماري للمشروع.