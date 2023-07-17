«صحة كفر الشيخ»: تجهيز سيارة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي سالم

كشفت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن توفير وزارة الصحة والسكان سيارة طبية ملحق بها جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتي تستهدف الوصول إلى كافة المناطق البعيدة والنائية بالمحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

تجهيز سيارة الماموجرام في سيدي سالم

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ، في بيان لها، أنّ السيارة الطبية الملحق بها جهاز الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي ستتواجد بمركز سيدي سالم، بداية من الخميس المقبل 20 يوليو، ولمدة 5 أيام، وسيكون مقر تواجدها داخل مستشفى سيدي سالم المركزي، وذلك ضمن خدمات مبادرة «100 يوم صحة».

تحويل الحالات إلى المستشفى

وأشارت إلى أنّ السيارة مجهزة بطاقم طبي مدرب، للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، وسيجري تحويل الحالات إلى المستشفى لاستكمال العلاج في حالة احتياج المترددات على السيارة إلى ذلك.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وفي إطار تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفر الشيخ.