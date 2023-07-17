حزب الجيل: التحالف الوطني أحدث حراكا واسعا في العمل الأهلي التنموي

أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان أصدره مساء اليوم، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تحقيق مستهدفات التنمية ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي فرضتها نتائج جائحة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال حزب الجيل في بيانه، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير للعمل الأهلي، كان واضحا جدا في توجيهه للجمعيات الأهلية بتكوين كيان كبير للعمل الأهلي تمت تسميته التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي جرى تدشينه في مارس عام 2022، وخصصه الرئيس ليكون عاما للمجتمع الأهلي، مؤكدا أنه منذ تدشينه بات مؤثرا وأحدث حراكا واسعا في العمل الأهلي التنموي.

إنجازات التحالف الوطني

ولفت إلى أن إنجازات التحالف الوطني خلال عام كانت أكثر من رائعة وأصبح الذراع التنموي للحكومة، موضحا أن هذه الإنجازات تضمنت تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، وإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن وكان متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه مصري.

كما قام بدعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية واستقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، كما قام بتوفير 39 ألفا و500 فرصة عمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية.

وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة «ازرع» لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن إطلاق قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث اجتماعي لدعم المواطنين يتم تنفيذه في القرى المصرية، كما أنشأ التحالف الوطني غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة.

وأوضح حزب الجيل في بيانه، أن التحالف الوطني نجح أيضا في إدماج 250 ألف شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف الوطني، وهو من أهم مكتسبات وجود كل هذه المؤسسات تحت مظلة التحالف.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجا

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي كانت خلال العام الماضي متعددة وشملت أوجه ومجالات كثيرة في إطار تخفيفها لمعاناة الناس ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا ولم تقتصر على ما تقدمه على الدعم النقدي أو السلعي، لافتا إلى أن مجهوداته عملت على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ما تم افتتاحه اليوم من عدد المشروعات التنموية في مركز كوم أمبو ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان من خلال التعاون الذي تم مع كيانات التحالف، ومؤسسة صناع الخير للتنمية مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية وجمعية النجاة الكويتية.

أشار رئيس حزب الجيل إلى تأثير مجموعة المبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تخفيف الأعباء على المواطنين، موضحا أن من بين هذه المبادرات المؤثرة والإيجابية والتي استقبلها الرأي العام النخبوي والعام بالترحاب الشديد، كانت هناك مبادرة كتف في كتف؛ لدعم المواطنين بالسلع الغذائية خلال شهر رمضان ومبادرة ستر وعافية، وغيرها من المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا.