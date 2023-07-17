تحالف الأحزاب المصرية: العنصر البشري في التحالف الوطني من خيرة شباب مصر

ثمّن المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي، التي أُجريت منذ تأسيسه وحتى الآن.

التحالف الوطني للعمل الأهلي

وقال تيسير مطر لـ«الوطن»، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلى، غطى الثغرة التي عانى منها العمل الأهلي والتنموي في مصر على مدار الفترة الماضية، حيث وضع الجمعيات الأهلية على طريق واحد في تقديم خدماتها للمجتمع وللفئات المستحقة والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة في محافظات الجمهورية.

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أنّ وجود بوصلة عمل أهلي ومجتمعي تعمل على توجيه الجمعيات الأهلية لتنظيم المساعدات الأهلية، يسهم في ضمان وصول الخدمات الخيرية إلى الفئات المستحقة في ربوع مصر كافة.

تحالف الأحزاب المصرية

وبسؤاله عن رأيه في طريقة تغطية التحالف للمحافظات، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ التحالف نجح في حوكمة عملية التوصل إلى سيناء والصعيد، ما يؤكد أنّه يعتمد على قاعدة بيانات شاملة لا تستثني أحدا.

واختتم أمين عام تحالف الأحزاب المصرية حديثه، معربا عن خالص تقديره للعنصر البشري القائم على العمل الأهلي، قائلا: «دول خيرة شباب مصر».