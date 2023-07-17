محافظ كفر الشيخ: إزالة 76 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 18 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21 بمركز فوة، على مساحة 1052 مترا وقيراط و4 أسهم، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، وجميع جهات الولاية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة المباني من الرقعة الزراعية في كفر الشيخ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الإثنين، أن جملة ما تم إزالته من مبانٍ مخالفة في كفر الشيخ، بلغت 76 حالة تعد على مساحة 108 آلاف و178 مترا و4 قراريط و13 سهما، مؤكدا أن الحملة مستمرة لـ28 يوليو الجاري، لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعديات

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز، بالتصدي ومنع لأي حالات تعدي بالبناء على الرقعة الزراعية، بموجب القانون، وتنفيذ حالات الإزالة للمباني المخالفة على الأراضي من المهد، بهدف حمايتها من التقلص.