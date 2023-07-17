وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة الغربية للشباب من الجنسين

أعلنت مديرية العمل بالغربية عن توافر وظائف شاغرة 2023 داخل عدد من الشركات بالإقليم في مجال تصنيع الملابس، منها عمال تعبئة، وسنجر، ومكواة ومشرفين، وعمال أرضية، من الحاصلين على مؤهلات عليا وفوق متوسطة وأخرى بدون مؤهل، برواتب تبدأ من 2300 جنيه، وأخرى حسب المقابلة الشخصية.

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة الغربية

تستعرض «الوطن» الوظائف المتاحة 2023 طبقاً لما أعلنته مديرية العمل بالغربية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن احتياج مصانع لإنتاج الملابس الجاهزة، إلى عمال أرضية، ومشرفي جودة وتشغيل، من الحاصلين على شهادات العليا وفوق المتوسطة، على أن يتم تحديد الراتب بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

وظائف خالية للشباب

مصنع ملامح للملابس الجاهزة الكائن على طريق المنصورة المحلة، بمحافظة الغربية يطلب:

30 عامل سنجر

10 مشرفين تشغيل

10 مشرفين جودة

10 عمال تعبئة وتغليف

الشروط مؤهل عال وفوق متوسط، والسن من 25 إلى 55 سنة، الراتب من 2300 إلى 3500 جنيه.

مصنع مرعي للملابس الجاهزة، الكائن بمركز قطور بمحافظة الغربية يطلب عدد:

10 عمال عادي

الشروط بدون مؤهل والسن من 18 عاماً فأكثر، ويتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.

مصنع المحلة للملابس الجاهزة، الكائن بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يطلب عدد:

2 عامل أورولية

5 عمال سنجر من الجنسين

2 عامل أوفر من الجنسين

5 عامل أرضية

3 عامل مكواة

1 قص دار

5 عامل تطبيق من الجنسين

2 عامل مخازن

2 ميكانيكي مكن حياكة

الشروط مؤهل عال وفوق متوسط، على أن يتم تحديد الراتب حسب المقابلة الشخصية.