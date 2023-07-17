وظائف وزارة العمل بمحافظة جنوب سيناء 2023.. اعرف التفاصيل

كشفت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء عبر نشرتها الشهرية للتوظيف لشهر يوليو الجاري عن العديد من وظائف وزارة العمل 2023، للشباب من الجنسين والتي توفر تأمين صحي واجتماعي، بخبرة وبدون خبرة، بمختلف المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل.

كما توفر وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة جنوب سيناء بدل انتقال للمغتربين، من المحافظات الأخرى وسكن ووجبات، ويحدد الراتب عقب المقابلة الشخصية، التي يتم ترشيح المقبولين مبدئيا ممن انطبقت عليهم الشروط بها.

وظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة جنوب سيناء

وتنشر «الوطن» خريطة وظائف وزارة العمل2023 بمحافظة جنوب سيناء للراغبين بالتقديم عليها كالتالي:

- شركة سياحية تطلب عمال مغسلة وعمال تجهيز وتحضير ومضيفين وعمال إشراف داخلى وعمال كافيتريا وموظفى تسكين بمؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 25 عاما.

- شركة سياحية بشرم الشيخ تطلب طباخين وحلوانى بارد وإستيوراد وأفراد أمن ومنقذين ومشرف مناطق وفنى تيار خفيف بمؤهلات عليا ومتوسطة سن يبدأ من 20 حتى 25 عاما وراتب يبدأ من 2700 جنيه للمؤهلات المتوسطة و3500 جنيه للمؤهلات العليا.

- فندق بشرم الشيخ يطلب عمال نظافة ومضيفين وعمال تجهيز وتحضير مؤهلات متوسطة سن يبدأ من 21 حتى 3600 جنيه .

- فندق يطلب عمال تجهيز وتحضير وعمال غرف ملابس ومساعد مضيف وعمال مغسلة وعامل مناطق عامة بمؤهلات متوسطة، وسن يبدأ من 18 حتى 35 عاما براتب يبدأ من 2700 جنيه.

التقديم على وظائف وزارة العمل 2023

وحددت مديرية وزارة العمل بمحافظة جنوب سيناء طريقة التقديم لوظائف وزارة العمل 2023 بمحافظة جنوب سيناء من خلال تقديم طلبات العمل على مقر المديرية ليتم التواصل مع المؤسسات الخاصة الطالبة للوظائف الخالية عبر المديرية لضمان حقوق الطرفين، فيتقدم الشباب بالسيرة الذاتية وطلب عمل موضح به اسم الوظيفة الخالية.